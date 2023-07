Vilagrà demana fer servir la força independentista per a l'autodeterminació i "no per bloquejar"

Destaca que l'independentisme és clau i avisa que la carpeta catalana està "ben oberta"

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defensat aquest dimecres fer servir la força que els vots han proporcionat als partits independentistes per a l'amnistia i l'autodeterminació, "no per bloquejar".

"És el que sempre hem defensat, també ho hem defensat en el marc de la taula de diàleg. Hem obert camí, no n'hi ha prou i hem de seguir. Els que pensaven que la carpeta catalana estava tancada estaven molt equivocats. Està ben oberta, i aquí és un avís a navegants", ha destacat en la primera sessió de control a l'executiu català després de les eleccions generals.

Per Vilagrà, l'independentisme torna a ser clau i creu que els comicis han evidenciat que "no es pot governar contra Catalunya ni guanyar unes eleccions sense Catalunya".

Tot això després que la diputada de la CUP Dolors Sabater ha criticat l'estratègia dels republicans i el resultat "nefast" de la taula de diàleg, i els ha instat a apostar per l'amnistia i l'autodeterminació.

Després d'assegurar que no comparteix la diagnosi de Sabater, Vilagrà ha apuntat que ERC "sempre ha defensat la independència arreu i des de tots els governs" i ha convidat els cupaires a treballar conjuntament i a no quedar-se com espectadors privilegiats del panorama polític, ha dit després que la CUP s'ha quedat sense representació al Congrés.

REFLEXIÓ

En relació amb la pèrdua de vot dels partits independentistes en les generals, la consellera ha admès que no poden fer una valoració positiva dels resultats, tenint en compte que han passat de 23 a 14 diputats, i també ha lamentat l'augment de l'abstenció.

Si considera que els catalans van votar "per frenar la dreta i l'extrema dreta" després de veure les conseqüències dels governs del PP i Vox en altres comunitats.

"Catalunya és un bastió de llibertat, de drets socials i nacionals, i plantarem cara. Hem de treballar junts perquè som més forts que la censura", ha subratllat.