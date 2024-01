Vilagrà demana "la condemna que toca" a nivell judicial per als responsables de l'operació Catalunya

Insta a separar el debat de la immigració del de la multireincidència



BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha exigit "la condemna que toca" a nivell judicial per als presumptes responsables de l'operació Catalunya.

"Ja sospitàvem que les clavegueres de l'Estat tenien una relació directa amb els màxims representants de l'Estat i, en aquest cas, amb el mateix president de l'Estat, Mariano Rajoy", ha sostingut en unes declaracions als periodistes aquest dilluns a Barcelona.

En la mateixa línia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Vilagrà ha sostingut que "no hi ha cap novetat, cap sorpresa" en la suposada implicació de Rajoy en la qüestió --segons una investigació de 'La Vanguardia', 'eldiario.es' i 'Elnacional.cat'--, si bé ha destacat la gravetat dels fets i ha exigit que la investigació arribi fins al final, en les seves paraules.

Preguntada per si ERC presentarà esmenes a la futura llei d'amnistia, ha assegurat que treballen en la norma perquè "sigui la millor i s'apliqui tan aviat com sigui possible".

COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ

Així mateix, sobre la cessió de competències en immigració a Catalunya pactada per Junts-PSOE, la consellera ha diferenciat el debat migratori i del de la multireincidència en nom de la cohesió social: "No s'han de vincular l'un i l'altre".

Ha assegurat que volen "totes les competències" en aquesta matèria i en totes les altres, en la defensa d'ERC que Catalunya sigui independent.

Vilagrà ha subratllat la voluntat de la Generalitat de --textualment-- fer un bon acolliment i "donar oportunitats a tothom des d'un punt de vista de residència, treball" i serveis públics.