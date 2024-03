Vilagrà defensa la gestió de la sequera en visitar la dessalinitzadora "més gran d'Europa"

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha defensat aquest dissabte la gestió del Govern davant l'episodi de sequera durant la visita a la dessalinitzadora del Llobregat (Barcelona), que ha definit com "la més gran d'Europa per a la producció d'aigua per a consum humà".

"Des del Govern treballem per fer front a la intensa sequera que vivim, ja sigui a través d'ajudes directes per millorar la xarxa hídrica dels municipis o mitjançant la construcció de noves infraestructures", ha explicat en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Aquesta infraestructura pot produir fins a 2.300 litres per segon i proveir a 5,5 milions d'habitants a Catalunya.