Vilagrà defensa els canvis del Govern per "impulsar" la seva acció i reforçar els serveis públics

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La nova vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defensat aquest dijous els canvis en l'executiu per "impulsar" una acció de govern dedicada als serveis públics catalans.

En una entrevista de 3Cat recollida per Europa Press, ha dit que el Govern es dota de "veus potents" com la del nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, perquè l'executiu es pugui explicar.

"És un any clau. Serà l'any de Rodalies, l'any del finançament singular, l'any d'una agenda ambiciosa. Es tracta de que puguem explicar amb tota claredat què és el que estem fent", ha afegit.

Vilagrà ha defensat que un finançament singular ha de servir "per reforçar els serveis públics més bàsics" com l'educació i la salut, i ha afirmat que treballaran perquè entri en vigor aquest any.

Ha insistit que l'objectiu del Govern és explicar als ciutadans el moment en què viuen, un dels fets que, segons ella, més valoren de l'actual executiu i que es reflecteix en la nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO).