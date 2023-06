Vilagrà defensa acords entre els partits per aïllar l'"extrema dreta"

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defensat aquest dimecres acords entre els partits per aïllar l'"extrema dreta", i ha apostat per actuar a Ripoll (Girona), on governa Aliança Catalana amb Sílvia Obiols com a alcaldessa.

"Tant se val que s'emboliqui amb la bandera espanyola o l'estelada, és extrema dreta", ha dit Vilagrà preguntada pel diputat republicà Ruben Wagensberg en el ple del Parlament, en què la consellera ha assegurat que encara hi ha temps per actuar a Ripoll.

Vilagrà ha afegit que, després de les eleccions del 28 de maig, es produeix un atac al català que no és nou tant a les Balears, la Comunitat Valenciana, Aragó i també França, i ha garantit que el Govern també farà costat als "germans de parla catalana" després del 23 de juliol.

Creu que el PP comparteix amb l'"extrema dreta" gran part de l'ideari sobre la llengua i altres àmbits i que el PSOE ho fa de vegades, i ha dit que comparteix amb Sumar part del seu ideari però que la plataforma d'esquerres no planteja una alternativa sòlida a la situació política de Catalunya.

Wagensberg ha sostingut que "la irrupció de l'extrema dreta independentista és una anècdota comparada amb l'impacte de Vox", però ha lamentat la situació de Ripoll i ha sostingut que es va començar a normalitzar discursos extrems quan la dreta catalana va virar cap a un to excloent i amb amenaces de traïdors, segons ell.

Considera que aquests discursos han fet que l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, no es mostrés partidària a un cordó sanitari contra Aliança Catalana a Ripoll, i que donés "pista lliure a Junts per fer alcaldessa una nazi" amb un tuit, ha dit.