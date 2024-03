Vilagrà critica el Govern central per la "decisió unilateral" de no presentar els PGE

MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha acusat aquest dijous el Govern d'Espanya de prendre una "decisió unilateral" en no presentar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), tot i que reconeix que haurien estat "exigents" durant la negociació.

"Havíem fet reunions per integrar en el pressupost tots els acords d'investidura i hi estàvem treballant i, per tant, ja estàvem en disposició d'obrir aquesta negociació. És una decisió unilateral" ha aclarit Vilagrà en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.

Així mateix, la vicepresidenta ha reconegut que la renúncia dels PGE ha pogut ser "conseqüència" d'un "efecte papallona" després de no haver pogut aprovar els pressupostos de la Generalitat perquè s'ha entrat en "una etapa d'incertesa".

Vilagrà també ha carregat contra els Comuns, els quals assegura que s'han mogut per "interessos de partit" en no haver donat suport als pressupostos catalans.

"Hi ha partits que són immobilistes, hi ha partits que han estat irresponsables davant una situació que era simplement l'aprovació d'uns pressupostos", ha assegurat.