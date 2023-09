Vilagrà creu que l'amnistia pot anar abans de la investidura i insisteix en no donar "per descomptats" els vots d'ERC

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha insistit aquest dijous en què una llei d'amnistia pot tramitar-se abans de la hipotètica investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, encara que ha tornat a avisar que "és el punt de partida" per seguir negociant altres carpetes, per la qual cosa ha alertat que no es poden donar "per descomptats" els vots d'ERC.

En declaracions als periodistes abans de participar a l'acte central de la Diada de Catalunya a Madrid, Vilagrà s'ha pronunciat d'aquesta manera sobre els calendaris per aprovar una possible llei d'amnistia com a condició per recolzar a Sánchez.

Això sí, ha recalcat que aquesta amnistia "és una línia vermella", que creu que fins i tot "tècnicament" es podria acabar tramitant abans d'una investidura de Pedro Sánchez, malgrat que alguns socialistes han refredat aquesta possibilitat en les últimes dates.

"Per a nosaltres l'amnistia és un punt de partida, és un punt d'inici, una línia vermella. Per tant, estem negociant perquè sigui possible abans de la investidura. I ha de ser possible. De fet, no hi ha cap raó tècnica, no hi ha cap raó determinista perquè això no es pugui donar", ha defensat la consellera.

I DESPRÉS VAN LA RESTA DE CARPETES

En aquest context, ha insistit que la llei d'amnistia es tracta del punt de partida, advertint que "no es poden donar per descomptats" els vots d'ERC si no s'arriba a acords fefaents en aquest sentit.

I després d'aquesta llei d'amnistia, aniria la resta de carpetes, segons ha dit la pròpia Vilagrà, que anirien encaminades a l'autodeterminació i a aconseguir més recursos econòmics, alhora que el traspàs del servei de Rodalies.

"La carpeta de l'autodeterminació fins ara no havia estat oberta. Nosaltres creiem que és imprescindible treballar aquest aspecte. Sabem que és un tema complex, però volem obrir aquesta possibilitat", ha proclamat Vilagrà.

Sobre aquest tema, Vilagrà ha admès contactes per a la consecució d'aquests objectius, encara que ha evitat comentar els "entrellats" de les converses entre els dirigents independentistes i els socialistes.

BUCH

Sobre la condemna a l'exconseller d'Interior Miquel Buch per proporcionar escorta a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'estranger després del 155, la consellera de la Presidència també s'ha pronunciat, qualificant-la de "desproporcionada".

D'aquesta manera, Vilagrà s'ha referit en la línia d'altres dirigents del seu Govern i ha cridat a seguir treballant per "acabar" amb aquesta situació, que ha qualificat de "aberració".