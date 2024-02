Vilagrà celebra el pacte amb el PSC i afirma que volen un "acord ampli" de pressupostos

"Estem convençuts que tiraran endavant"



BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha celebrat el pacte de pressupostos entre el Govern i el PSC-Units i ha afirmat que continuen parlant amb diferents grups perquè el seu objectiu és aconseguir un "acord ampli".

Ho ha dit en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després d'anunciar-se l'acord, que encarrila els comptes però no n'hi ha prou per aprovar-los, per a la qual cosa el Govern encara necessitaria Junts o els comuns, amb els quals també estan en converses.

"Estem convençuts que tiraran endavant", i ha avançat que els pressupostos creixen en 2.442 milions per arribar als 43.600 milions i que, si se suma el conjunt del sector públic, la xifra s'eleva als 49.000 milions.

Per això, ha afirmat que són els pressupostos "més expansius i socials de la història" de Catalunya, i els que es mereixen els catalans.

Ha explicat que els pressupostos definitius es donaran a conèixer dimecres perquè encara "s'estan acabant d'introduir les partides".

El Govern celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu dimecres per aprovar els comptes pactats amb els socialistes perquè comencin la tramitació parlamentària, durant la qual s'hi podran incloure esmenes i propostes.

Preguntada per si creu que els comuns poden donar suport als comptes del Govern i el PSC, Vilagrà s'ha mostrat convençuda que seran capaços de "trobar un encaix" per a les propostes dels grups amb els quals ja han intercanviat documents a través d'esmenes.

INVERSIONS

Vilagrà ha destacat els 1.045 milions que es destinaran a combatre la sequera, tal com va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el ple monogràfic de la setmana passada.

Ha destacat que es destinarà l'1,7% a la Conselleria de Cultura; que la partida d'Educació creixerà un 10% i que hi haurà 1.000 milions per a recerca.

També ha explicat que hi haurà un "pla de xoc" per incorporar 25 jutjats més després que la Conselleria de Justícia ha analitzat les necessitats en aquest àmbit.

Preguntada per l'absència de referències al Hard Rock --una de les condicions que plantejava el PSC-Units--, Vilagrà ha insistit que els comptes no inclouen "ni un euro" per a aquest projecte.