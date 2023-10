Vilagrà avisa que les negociacions encara estan "verdes" per a una investidura de Sánchez

Insta a "obrir" la carpeta de l'autodeterminació, el finançament i el traspàs de Rodalies



BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha advertit aquest dimecres que les negociacions per reeditar un govern presidit pel candidat socialista, Pedro Sánchez, encara estan "verdes" com per convocar un ple d'investidura.

"L'amnistia està treballada i la donem per descomptada. Però sempre hem dit que s'han d'obrir les altres carpetes", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimecres després de reunir-se amb els representants de CCOO, la UGT, Foment del Treball Nacional i Pimec al Palau de la Generalitat.

Aquestes dues carpetes, segons ha recordat, són l'autodeterminació i les millores que reclama la Generalitat per al benestar dels catalans, entre les quals inclouen el traspàs de Rodalies i la fi del "dèficit fiscal".

De fet, el Govern i sindicats i patronals han acordat aquest dimecres estudiar el traspàs de Rodalies i la millora del finançament de Catalunya al Consell Econòmic i Social.

Sobre el traspàs de Rodalies, Vilagrà ha sostingut que "és possible" si hi ha voluntat política, i ha reiterat que ha d'anar acompanyat de recursos i infraestructures.

ISRAEL I PALESTINA

Preguntada pel conflicte a Israel i Palestina, ha reiterat que el Govern condemna "totes les víctimes civils" i ha cridat a una desescalada i a respectar el dret internacional.

Sobre possibles repercussions en l'alerta antiterrorista a Catalunya, ha assegurat que els Mossos treballen "amb tota la intensitat" per evitar incidents.