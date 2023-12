Vilagrà assegura l'aposta del Govern "pel Pirineu i per una economia sostenible"

Participa en la Diada de Mallorca demanant unió de la catalanitat enfront de PP i Vox



PALMA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha dit aquest dissabte que, malgrat renunciar a uns Jocs Olímpics d'Hivern, "l'aposta pel Pirineu i per una economia sostenible és clara" des del Govern.

"Fa un mes vam explicar que en el seu moment vam presentar una candidatura que el COE va descartar", ha dit en declaracions als periodistes a Palma durant la Diada de Mallorca.

"Segons ens informen des del COI, ja hi ha un candidatura per 2030 i 2034, que és Itàlia i França, i que per tant va quedar descartada l'opció que plantejàvem", ha afegit.

Però ha insistit que el Govern prioritza una estratègia de desenvolupament sostenible: "L'hem treballat amb totes les institucions de l'Alt Pirineu i Aran i l'hem treballat també amb la ciutadania".

Ha concretat que és una agenda política "ambiciosa" d'inversions en mobilitat, que ja han començat a activar, i també en economia productiva.

Com a exemple, ha destacat que en els propers anys hi ha un Mundial de piragüisme entre Sort i la Seu d'Urgell (Lleida) i que el Govern té aprovada una inversió de 500.000 euros per adequar espais a Sort.

DIADA DE MALLORCA

Sobre la seva participació en la Diada de Mallorca, ha reivindicat "la unitat popular d'un poble que es reconeix en aquesta festivitat enfront dels atacs de la dreta i la ultradreta", a les quals acusa d'atacar la immersió lingüística.

Ha afegit que participa en la Diada per defensar la catalanitat enfront de PP i Vox, als quals ha acusat de catalanofòbia: "Per reivindicar el català, els Països Catalans, la immersió lingüística i sobretot reivindicar la memòria històrica que ens uneix, un fil que ens uneix fa més de 800 anys".