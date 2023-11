Vilagrà assegura que el Govern aposta per continuar estudiant la renda bàsica universal

Anuncia la integració de la regulació de l'Escola d'Administració Pública en la llei d'ocupació pública



BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que el Govern aposta per continuar estudiant la renda bàsica universal a través de l'Oficina de la Renda Bàsica i per fer la prova pilot quan tingui el suport parlamentari.

Així ho ha traslladat aquest dijous als grups parlamentaris en una compareixença durant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, en la qual ha defensat que una assignació com aquesta té l'objectiu de garantir "el dret de les persones a viure en condicions dignes" i a reduir les desigualtats, l'exclusió social i la pobresa.

Ha instat a confrontar posicions respecte a la RBU i ha reconegut que hi ha "un debat que s'ha de fer" després que aquest mes de novembre el ple del Parlament va aprovar --amb els vots a favor del PSC-Units, Vox, Cs i el PP, els vots en contra d'ERC, la CUP i els comuns, i l'abstenció de Junts-- suprimir el pla pilot i tancar l'oficina.

Vilagrà ha sostingut que el Govern aposta per la RBU, que van acordar ERC i la CUP per a la investidura de Pere Aragonès, i ha defensat que la iniciativa és necessària perquè "la societat canvia, i malauradament canvia per ser més desigual en el seu conjunt".

OCUPACIÓ PÚBLICA

D'altra banda, la consellera també ha anunciat aquest dijous durant la compareixença que el Govern integrarà l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública en la futura llei d'ocupació pública de Catalunya per "treballar conjuntament aquestes dues regulacions".

Ha assegurat que amb la integració dels dos marcs normatius "quedarà tot absolutament lligat" i no hi haurà possibles desequilibris d'assumptes que estan relacionats en relació amb l'ocupació pública.

JJOO D'HIVERN 2030

Finalment, la consellera també ha fet referència a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 al Pirineu català per una petició de compareixença de fa un any i mig, i ha afirmat que en aquell moment sí que estava al centre del debat polític i social, però que en aquest moment "no és un tema que estigui en l'agenda política".

Així, ha defensat que "no tindria sentit fer una consulta" com va plantejar el Govern l'any passat per conèixer l'opinió dels territoris afectats.