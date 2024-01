Vilagrà assegura que Bolaños li va dir que el pacte amb Junts sobre immigració "no era un traspàs"

Troba perillós vincular "multireincidència amb immigració" però evita criticar Junts

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest divendres que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, li va traslladar que l'acord entre el PSOE i Junts sobre immigració "no era un traspàs".

"Em va confirmar que no era un traspàs, però tampoc no hi ha cap pacte en relació amb el que es delega. No hi ha res pactat sobre quines delegacions s'han de fer", ha destacat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press després d'haver mantingut una conversa telefònica dijous a la nit amb el ministre durant 20 minuts.

Segons Vilagrà, només hi ha el compromís del PSOE d'impulsar una llei orgànica sobre aquesta qüestió "per veure quines delegacions hi pot haver", amb la qual cosa considera que és un compromís molt difús, en les seves paraules.

"Som a quart de negociació amb el PSOE, a punt de graduar-nos. Sabem bé, quan el PSOE fa servir un verb com 'impulsar', com acaba això", ha afegit la consellera, que ha insistit a demanar la lletra petita de l'acord.

Malgrat defensar que el Govern vol assumir les competències d'immigració, ha demanat que estiguin "ben treballades i amb tots els recursos", també amb les que gestionen actualment .

"En qualsevol acord, la lletra petita és important. Quan fem una hipoteca o un contracte de lloguer, la lletra petita serà el més rellevant", ha subratllat Vilagrà, després d'explicar que també va demanar a Bolaños que la negociació es produeixi entre governs.

FLUXOS MIGRATORIS

Sobre si Catalunya necessita poder regular els fluxos migratoris, ha assegurat que "ha de poder dir-hi la seva" i ha reclamat recursos per abordar la situació de les persones que tenen permís de residència i no de treball, entre altres qüestions.

També ha sostingut que és perillós vincular "multireincidència amb immigració" però ha evitat acusar Junts d'abraçar discursos d'extremadreta.

"En la multireincidència hi ha tot tipus d'orígens, colors i persones d'arreu. És perillós anar en aquesta línia, vincular una cosa i l'altra", ha apuntat Vilagrà, que ha qüestionat que les paraules dijous del líder d'ERC, Oriol Junqueras, siguin una al·lusió directa a Junts.

Així, ha reivindicat el "pacte antifeixista" del Parlament que recollia que s'aturaria el ple davant qualsevol consideració que vinculés delinqüència i immigració, i ha evitat opinar sobre si Junts l'està incomplint.

Malgrat tot, ha recalcat la necessitat d'abordar la multireincidència perquè, a parer seu, la legislació en casos de petits furts o de persones que entren un dia a presó i surten "no està resolta".

Per això, ha explicat que el departament d'Interior ha demanat al Govern central la necessitat de canviar la legislació sobre aquest assumpte.