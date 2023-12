Vilagrà afirma que "seria difícil" pensar que l'Estat tingués pressupostos i la Generalitat no

Aposta per un acord ampli: "Aquest any hi ha més joc, el camp està més obert"

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha afirmat que "seria difícil pensar que l'Estat tingués pressupostos" i la Generalitat no, però ha negat un intercanvi per aprovar els comptes catalans a canvi de donar suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE).

En una entrevista aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, la consellera ha assegurat que acaben de començar les negociacions dels pressupostos amb els partits: "Necessitem un acord ampli com a mínim de tres grups", i ha detallat que estan treballant amb el PSC, Junts, la CUP i Comuns.

"Aquest any hi ha més joc, el camp està més obert", i ha assegurat que l'acord pressupostari amb els agents econòmics i socials que signaran aquest divendres ajudarà i acostarà l'aprovació dels comptes.

Ha qualificat d'històric aquest acord amb els agents econòmics i socials, que ja es va aconseguir per als comptes del 2023, i ha detallat que han acordat elements per "activar l'economia catalana i protegir els treballadors".

Concretament, han pactat pujar un 4% l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), després de la qual cosa Vilagrà ha recordat que el 2023 ja van pactar amb els agents econòmics augmentar en un 8% aquest índex.

REUNIÓ SÁNCHEZ-ARAGONÈS

Preguntada per la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera ha assenyalat que va ser una trobada de feina "no de cortesia".

Vilagrà ha destacat que s'ha obert una nova etapa, després del pacte per a la llei d'amnistia, en la qual el Govern aposta per "la resolució del conflicte polític per vies democràtiques", cosa que assegura que està lluny en la negociació, però ha afegit que altres coses també semblaven impossibles i finalment s'han pactat, com els indults, derogar la sedició i l'amnistia.

La consellera ha assenyalat que Sánchez, després de la reunió, va dir que "no hi ha cap constitució del món que prevegi l'autodeteminació", i ha argumentat que al Canadà amb el Quebec i a Anglaterra amb Escòcia tampoc estava prevista la possibilitat de fer un referèndum i es va celebrar.

Sobre la taula de diàleg, Vilagrà ha assegurat que diran la data en què es tornarà a reunir quan hi hagi documents i coses a explicar: "La farem quan tinguem aquesta feina feta. En aquest moment no puc avançar quan serà".