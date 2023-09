Vilagrà afirma que l'amnistia "s'està acostant de manera molt clara"

Posa el benestar de la ciutadania com a condició "imprescindible" per a la investidura

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha afirmat aquest dissabte que una llei d'amnistia "s'està acostant de manera molt clara", i ha insistit que el Govern la dona per feta.

En unes declaracions als periodistes en la inauguració d''El pòdcast de la Queta' a la plaça Catalunya de Barcelona, ha explicat que "si una carpeta està avançada, és aquesta", i ha celebrat que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi admès els recursos contra la sentència del Tribunal Suprem per les sentències del procés.

Ha afirmat que, a més de l'amnistia i l'autodeterminació com a condicions per a la investidura, el Govern posa "una tercera carpeta, que és absolutament imprescindible, que és el benestar de la ciutadania", que passa per més recursos econòmics i solucionar el problema, ha dit, de Rodalies de Catalunya.

S'ha referit a l'ús del català al Congrés dels Diputats com una fita històrica que ha permès demostrar que "quan diversos grups empenyen cap a la mateixa direcció, els resultats surten, els objectius s'assoleixen".

"TRES CARPETES ABSOLUTAMENT NECESSÀRIES"

"Per tant, en un marc com l'actual, de negociació, el que és important és que treballem coordinadament justament amb les tres carpetes que són absolutament necessàries", ha dit, que són l'amnistia, l'autodeterminació a través d'un referèndum pactat i el benestar de la ciutadania de Catalunya.

Sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, Vilagrà ha instat el Govern central a "fer els deures i a posar totes les mesures" per aconseguir-la, i ha assegurat que la Generalitat ja ho està fent.