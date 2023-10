Vilagrà acusa Ayuso de defensar un "nacionalisme ranci i anticatalanisme" al Senat

Sobre Rodalies, creu que "si hi ha voluntat política, es troben mecanismes per salvar esculls"

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha acusat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de defensar un "nacionalisme ranci i anticatalanisme" al Senat en la Comissió General de Comunitats Autònomes de dijous a la qual va assistir el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En una roda de premsa aquest divendres, després de reunir-se amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la comissió mixta Generalitat-Ajuntament, la consellera ha acusat Ayuso de fer servir un "to superb" a la cambra alta.

Ha qualificat la intervenció d'Aragonès de molt positiva, ja que assegura que hi va anar a "expressar els principals consensos del país en relació amb la situació política", en al·lusió a l'amnistia i l'autodeterminació.

Vilagrà considera que l'amnistia suposa un "punt i final del procés de repressió", i ha sostingut que la Generalitat no podia deixar l'espai buit i no assistir a la Comissió, a la qual no van anar els presidents autonòmics socialistes ni el lehendakari basc, Íñigo Urkullu.

NEGOCIACIÓ COMPLEXA

Sobre les negociacions de la investidura, Vilagrà ha afirmat que "no han evolucionat" respecte a dimecres, quan ella va assegurar que estaven 'verdes', després de qualificar de complexes les converses i no ha concretat en quin termini hi haurà investidura.

També veu molt complexa la negociació sobre el traspàs de Rodalies, preguntada per si estarien d'acord amb un traspàs de les línies que comencessin i acabessin a Catalunya, després que el PSC ha avisat d'esculls en la negociació pel que fa a les vies frontereres amb França o confrontants amb altres comunitats autònomes.

"Si hi ha voluntat política, es troben mecanismes per salvar esculls", ha sostingut Vilagrà, que ha reclamat un traspàs d'infraestructures i també de recursos, i ha matisat que la Generalitat no vol un traspàs de les infraestructures sense poder cobrir el dèficit d'inversió que, segons ella, hi ha a Rodalies.