Vilafranca del Penedès farà dijous la II Fira't de Vi d'Estiu del Vinseum

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El Vinseum Museu de les Cultures del Vi de Catalunya celebrarà dijous la segona edició del Fira't de Vi d'Estiu, una proposta que trasllada la seva fira de vins de petit format a la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Hi participaran 24 cellers Amics d'Honor del Vinseum, com Familia Torres, Amat Montané, Can Suriol, Cava Torreblanca, Caves Vilarnau i Estel d'Argent, entre d'altres, que presentaran una selecció dels seus vins, informa l'organització en un comunicat.
La iniciativa reforça el vincle entre el museu i els cellers que donen suport al seu projecte cultural, i pretén ser una experiència oberta i accessible tant per als aficionats al vi com per al públic general.