Vila vol que en un termini "raonable" es respecti l'atenció en català en l'àmbit sanitari

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha defensat la voluntat que, "en un termini raonable de temps", el dret a ser atès en català en la sanitat sigui, al seu parer, plenament respectat.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest divendres recollida per Europa Press ha explicat que l'obligatorietat per atendre els pacients en català existeix i que els sanitaris han de demostrar un nivell mínim de llengua per entrar en el sistema públic de salut, però ha lamentat que la seva conselleria no troba "prou personal competent" i que això evita que s'apliqui la norma.

Ha afirmat que aquest any s'ha fet una oferta de 1.900 places de formació per aprendre català de tots els nivells i que s'han ocupat totes.

Preguntat per l'absència de Junts en el Pacte Nacional per la Llengua, ha reiterat que el rebuig dels postconvergents es deu al fet que volen esperar a la sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% del castellà a les escoles i a l'oficialitat del català a Europa.

"Considerem que després del temps que havíem estat treballant, valia més la pena signar tots els que érem, que érem molts, per poder començar a visualitzar la potència de les mesures del pacte", ha dit.