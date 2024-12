Vila vol "rellançar" el Consorci per a la Normalització Lingüística amb pressupost i personal

El 17 de gener se celebra a Sant Cugat (Barcelona) la primera jornada sobre política lingüística

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha afirmat que vol "rellançar" el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en termes pressupostaris i de personal gràcies als pressupostos de l'any vinent.

Així ho ha dit aquest dimarts en el ple del Parlament, en resposta a una interpel·lació de la diputada del PSC-Units Imma Ferret sobre les mesures de la Conselleria perquè "els municipis catalans puguin contribuir a la normalització del català".

Vila ha optat per "vetllar perquè els municipis petits no quedin al marge de les polítiques lingüístiques" i, en aquest sentit, ha defensat que el Consorci assumeixi funcions no només d'impartició de cursos sinó també de coordinació, assessorament i supervisió d'activitats organitzades tant per les administracions com per la societat civil.

"L'objectiu és arribar a tots els municipis, amb el suport d'entitats locals, per afavorir la capil·laritat del sistema d'aprenentatge de la llengua catalana", ha sostingut.

Així mateix, ha explicat que en el programa de l'any 2025 del Consorci es preveu "incrementar les fórmules mixtes de participació amb actors de la societat civil".

"NOVES VIES DE FINANÇAMENT"

D'altra banda, Vila ha assegurat que el Govern busca "noves vies de finançament per a la formació en català" i, des d'aquest punt de vista, ha afirmat que la consideració del català com una formació ocupacional és crucial.

Finalment, ha destacat la celebració el pròxim 17 de gener a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de la primera jornada sobre política lingüística municipal "amb l'objectiu de rellançar la política lingüística des dels municipis".

El conseller ha indicat que la jornada també servirà per "promoure l'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques, donar a conèixer les possibilitats i els recursos del Consorci" i desenvolupar un marc d'actuació municipal que garanteixi l'accés a l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana.