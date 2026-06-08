Vila Viniteca celebra a Barcelona la nova edició de la Venda a l'Avançada

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Vila Viniteca ha celebrat aquest dilluns a la Casa Llotja de Mar de Barcelona una altra edició de la Venda a l'Avançada, que serveix per provar alguns dels principals vins de la collita 2025, referències que en molts casos no arribaran al mercat fins d'aquí a uns anys, informa en un comunicat.
S'han reunit cellers d'Espanya, França, Portugal, els EUA, Austràlia i Nova Zelanda, i hi han participat entre molts altres Álvaro Palacios i la seva filla Lola Palacios, Peter Sisseck i Sara Pérez, i professionals, col·leccionistes i aficionats han tastat els seus vins directament de barril o amb mostres prèvies a l'embotellat.
L'esdeveniment, que se celebra fa més de 25 anys, permet reservar vins destacats abans que surtin al mercat i conèixer les noves anyades al costat dels seus elaboradors, i aquest dimarts es repetirà al Teatro Real de Madrid.