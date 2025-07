Vila recela de portar als tribunals l'obra sobre el català: "No és la via"

Contactaran amb la nova comissionada del català a l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha mostrat recels a l'hora de portar als tribunals l'obra sobre el català que es va veure durant un acte organitzat per l'Ajuntament de Barcelona: "No és en la via penal on es poden combatre aquest tipus de discursos".

Ho ha dit aquest dimecres en el ple del Parlament en resposta a una pregunta de la diputada de la CUP Pilar Castillejo i a una altra de la diputada de Junts Mònica Sales sobre aquesta qüestió durant la sessió de control als consellers.

Després d'explicar que han demanat un informe jurídic sobre el cas, ha assegurat que no sabien que es faria l'obra, que ha qualificat d'"absolutament inadequada" perquè, a parer seu, dona una imatge que no es correspon amb la realitat i reforça estereotips negatius sobre l'ús de la llengua.

Per això, es va posar en contacte amb el consistori barceloní per expressar-los el seu malestar i ara tenen previst posar-se en contacte amb la nova comissionada del català a l'ajuntament, Marta Salicrú, per explorar el desplegament del Pacte Nacional per la Llengua.

SENSE RECURSOS DEL GOVERN

També ha informat que la companyia Teatro sin Papeles, la que va protagonitzar l'obra 'Esas latinas', no ha rebut recursos de la Generalitat: "No en tenim constància".

Per Vila, a certs discursos com els d'aquesta obra no se'ls pot derrotar als tribunals, i creu que el més necessari és "argumentar per desmuntar aquests discursos que l'única cosa que fan és fer el caldo gros a l'extrema dreta, que el que vol és fragmentar la societat".