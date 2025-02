Vila: El Govern té "un pla de xoc d'uns 9 milions" per incrementar l'ús del català

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha afirmat que el Govern té "un pla de xoc d'uns 9 milions d'euros" per incrementar l'ús del català en xifres de cursos i places tant del Consorci per a la Normalització Lingüística com dels ajuntaments.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, on ha indicat que s'obrirà una línia perquè els consistoris sense presència del Consorci també optin a suport per oferir formació, perquè així es pugui "reduir la bossa de persones que tenen poc coneixement del català" i també la de persones que no han començat a estudiar-lo.

Ha afegit que la mesura s'emmarca en els acords d'investidura entre ERC i PSC i ha apuntat, textualment, que és evident que el Govern ha d'actuar en diverses línies per millorar l'ús del català, com en la transmissió de la importància de parlar la llengua o "fent més fàcil" l'accés al seu aprenentatge.

"Crec que es fa una lectura simplista perquè només s'estan agafant alguns percentatges", ha expressat després de ser preguntat sobre les diverses lectures que s'han fet de les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP 2023) presentada aquest dimecres.

Sobre la demanda d'Òmnium Cultural d'arribar a les 200.000 places de cursos de català, ha avisat que això suposaria contractar, en les seves paraules, un gran nombre de persones i l'organització de molts cursos i, per tant, es farà de forma progressiva: "Al llarg d'aquest any 2025 l'oferta creixerà molt substancialment", ha dit.