Vila defensa "desjudicialitzar" les llengües i tornar-ne la gestió a les escoles

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha defensat aquest dijous la necessitat de "desjudicialitzar" les llengües i tornar-ne la gestió a les escoles.

"Hauríem de fer un esforç per avançar en la línia de tornar la gestió de les llengües als centres educatius, per tant de desjudicialitzar-les el màxim possible", ha manifestat en resposta a una interpel·lació durant el ple de la diputada de la CUP Laia Estrada.

Segons Vila, aquesta és l'única via que permetrà recuperar la promoció de l'ús del català "en un percentatge important de docents que ara se senten cohibits, poc implicats i menys acompanyats".

"En haver situat l'escola en les tempestes judicials, no s'han sentit acompanyats per fer la seva feina en aquesta direcció", ha apuntat.

Després de recalcar que el Govern no és partidari de fer servir els centres educatius "com a eina per fer un embat a l'Estat", ha rebutjat la proposta de la CUP de derogar la llei sobre l'ús de les llengües oficials del 2022 i eliminar la referència al castellà com a llengua curricular en l'educació per protegir la immersió lingüística.

Per Vila, la proposta dels anticapitalistes provocaria desregular els usos lingüístics: "Si només parles d'una part dels usos lingüístics que es produeixen als centres educatius, desregules l'altra part i el que fas és obrir la porta a un ús molt superior del que ara queda regulat".