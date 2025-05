Vila defensa que Junts i la CUP "s'han retirat a última hora" del Pacte per la Llengua

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha defensat que el Pacte Nacional per la Llengua recull les aportacions de tots els grups que l'havien impulsat, també, en les seves paraules, de Junts i la CUP: "S'han retirat a última hora".

En una entrevista d'aquest dimecres a l''Ara' recollida per Europa Press ha expressat que el pacte estava llest per ser aprovat "ja feia molt de temps" i, en preguntar-li si entén les justificacions sobre la negativa de totes dues formacions, ha apuntat que, textualment, són transparents, malgrat lamentar que no hi siguin.

Ha explicat que la CUP creu que el pacte hauria de reflectir un conflicte entre Catalunya i Espanya, un plantejament que, segons ell, dificulta que sigui "transversal".

En una altra entrevista d'aquest dimecres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha dit que els postconvergents han avisat el Govern que esperen, en les seves paraules, a que alguns temes es resolguin.

Entre aquests, ha destacat una eventual sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% d'ús del castellà a les escoles o l'oficialització del català a Europa, cosa que ha lamentat perquè "aquests temes queden fora de la nostra possibilitat de resolució".

Preguntat per si havien negociat el text amb el PP, ha manifestat que el Govern ha mirat de parlar-hi moltes vegades, però que els populars no han trobat, segons ell, el moment per parlar: "En les diferents compareixences han estat molt bel·ligerants contra qualsevol política de foment de la llengua. Per tant, les possibilitats d'arribar a aproximacions semblen limitades".