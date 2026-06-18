Vila assegura que la decisió del TEDH "no té cap impacte" en el sistema educatiu català

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'inadmetre a tràmit la demanda d'Òmnium i les famílies d'una escola de Canet de Mar (Barcelona), a favor del sistema d'immersió lingüística i contra el 25% de les classes en castellà, "no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu" català ni en la seva normativa.
En una atenció als mitjans aquest dijous després de saber-se la decisió del tribunal, ha explicat que "els serveis jurídics estan analitzant l'abast d'aquesta decisió", i insisteix que no entra a analitzar el fons de cap qüestió, sinó que només diu que no s'admet a tràmit el recurs.
Remarca que el Govern està "fermament compromès amb el model d'escola catalana", que situa el català al centre, i que es vol continuar millorant amb el màxim consens social per garantir que tots els nens acabin l'escolarització amb la competència plena tant en català com en castellà.