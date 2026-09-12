Vila (ANC) situa la manifestació de la Diada com un "punt d'inflexió"

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
Assegura que la crema d'una bandera espanyola en acabar l'acte no estava planificada
BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha situat la manifestació de la Diada aquest divendres 11 de setembre com un "punt d'inflexió" per a l'independentisme, i ha dit que es va fer realitat la sensació que tenien que el moviment està guanyant pulsió social.
En una entrevista a 'Rac1' recollida per Europa Press aquest dissabte ha dit que el nombre de manifestants que van sortir als carrers no és menor i ha afegit que de manera "aplastant" ha irromput un relleu generacional amb el compromís independentista.
Preguntat pels altercats als carrers durant la tarda d'aquest divendres i el dijous, en l'acte organitzat per Aliança Catalana al Fossar de les Moreres ha dit que no voldrien que aquesta sigui la imatge de la Diada perquè la imatge que millor la defineix són les "milers i milers de persones que coincidien en un discurs positiu, propositiu, respectuós".
Sobre els tres encaputxats que van cremar una bandera espanyola en acabar l'acte de l'ANC junt amb altres entitats a la plaça de Catalunya, ha assegurat que això no formava part de les accions que "tenien planificades", i ha remarcat que no els agrada que aquesta sigui la imatge que pugui quedar de la mobilització.
XAVIER ANTICH
També entrevistat a 'Rac1' el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacat que en la Diada d'aquest any hi ha hagut un "canvi de to i un canvi de clima", i que es va tornar a viure l'esperit festiu.
Malgrat això, ha dit que s'ha vist la voluntat "de l'extrema dreta de crispar l'ambient" i generar altercats que, diu, en anys anteriors no s'han produït.
"Segurament és la primera vegada, la Diada d'ahir, a nivell discursiu, en què s'ha generalitzat aquest gran consens que la presència de l'extrema dreta, tant espanyolista com la catalana, diguem, són un factor de risc enorme per a allò que ha constituït el gruix del carril central del catalanisme", ha assenyalat.