Vila (ANC) espera que la Diada sigui una "recarrega d'energia" per a l'independentisme

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, espera que la celebració de la Diada de Catalunya el proper 11 de setembre sigui una "recarrega d'energia" per a l'independentisme i ha dit observar una voluntat de no rendir-se en un moment en el qual, considera, la decadència s'estén a molts nivells.
En una entrevista al 'Ara' recollida per Europa Press aquest dissabte, Vila ha afirmat que el gran repte que tenen per davant és canalitzar la "consciència de la decadència" i creu que l'ANC representa el front civil i no el front polític, encara que veu a tots dos necessaris.
Preguntat per Aliança Catalana, ha defensat que no volen que el protagonista de la Diada sigui un partit o una opció política concreta: "Venim del catalanisme polític i volem que tots els partits siguin molt curosos amb els drets humans".
Vila ha afirmat que creuen que "no és el moment dels partits" i que la Diada és una expressió popular que ha de ser transversal i unitària.
Sobre la seva organització ha explicat que han notat que s'ha frenat la pèrdua de socis i creu que el "independentisme social està guanyant espai".
Preguntat per si el moviment independentista podria guanyar força amb un Govern format per PP i Vox, ha apuntat que això algunes vegades ha actuat com a revulsiu, però que en el context actual ja hi ha suficients elements per mobilitzar a la gent i que no cal esperar a les "enrabiades" que pugui generar un Executiu d'aquest signe.