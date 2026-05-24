Vila (ANC): els 10 anys de l'1-O han d'encarnar "l'inici d'un embat per la llibertat de Catalunya"

S'implicaran en el retorn de Puigdemont si es desvincula de "un acte de partit"
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El president de l'ANC, Josep Vila, ha manifestat que vol que l'aniversari dels 10 anys de l'1-O, que se celebraran l'any que ve, torni a representar "l'inici d'un embat per la llibertat de Catalunya més definitiu".
En una entrevista a Europa Press, ha assegurat que encara no tenen dissenyat l'acte però que "els 10 anys del 2017 és una fita que, de cap de les maneres, es pot deixar com un any normal i corrent".
"És una fita molt singular i tenim la voluntat que es converteixi en un punt d'inflexió", i ha assegurat que posaran totes les energies i recursos perquè sigui l'inici d'un nou embat per la independència.
Davant de la proximitat de la celebració de la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, amb l'1 d'octubre, creu que la primera pot servir "com a plataforma de llançament" de la segona.
"Jo jugaria fort la carta de l'1-O quan faci els 10 anys i no ho sumaria a l'11 de setembre, celebrant tan fort com es pugui la Diada", ha subratllat.
PUIGDEMONT
Sobre la possible tornada de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya, Vila ha assegurat que el consens en l'entitat passa per implicar-se si és un retorn que queda desvinculat "d'un acte de partit".
"Si el president Puigdemont, el retorn que fa, és el retorn del president en l'exili, nosaltres estarem en tot. Si la tornada que fa és la tornada del líder de Junts, a nosaltres no ens toca a nivell d'entitat preparar la benvinguda i implicar-nos", ha apuntat.
Després de deixar clar que desitgen que torni el més aviat possible, ha insistit que els actes que es duguin a terme quedin desmarcats d'actes de Junts.
"Si és un acte de partit, que té tot el dret a fer-ho, llavors nosaltres com a entitat no participarem en això, lògicament, per mantenir la transversalitat", ha reiterat el president de l'ANC, que creu que el retorn de Puigdemont pot ser un revulsiu per al moviment independentista.
PAPA I TOUR DE FRANÇA
També ha explicat que com a entitat aprofitaran la visita al juny del Papa i un altre esdeveniment com és el pas del Tour de França per Catalunya per projectar la voluntat d'independència.
"Intentarem que s'escolti la nostra veu. Sempre intentem que s'escolti la nostra veu i explicar al món que aquí hi ha una nació sense estat que es delecta per formar part de les nacions lliures del món amb un estat propi", ha ressaltat.