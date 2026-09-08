Vila (ANC) demana rebel·lar-se per la Diada i avisa els partits que no els toca "agafar protagonisme"

DAVID OLLER - EUROPA PRESS
Crida a fer servir l'estelada com un símbol de "lluita democràtica pacífica"
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha cridat a rebel·lar-se per la Diada de Catalunya d'aquest divendres 11 de setembre i ha avisat els partits polítics que no els toca "agafar protagonisme".
Ho ha dit en un acte aquest dimarts en el qual l'ANC ha reunit a la seva seu de Barcelona tots els presidents de l'entitat: Lluís Llach, Dolors Feliu, Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Carme Forcadell i Dolors Marín, a més de Vila.
Vila ha reivindicat que en la Diada el protagonisme ha de ser de la gent i que les entitats que convoquen la manifestació unitària són part del front social: "No voldríem de cap de les maneres posar al centre de l'11 de setembre els partits polítics".
Ha cridat la societat catalana a participar activament en les mobilitzacions convocades per a aquesta Diada i també ha remarcat que no volen que això "s'acabi el dia 11" i que a partir del 12 de setembre tot l'independentisme es comprometi i s'activi.
Sobre la presència d'AC en els actes, ha subratllat que els paràmetres en els quals es mouen les entitats convocants són "d'un compromís més que demostrat a favor dels drets humans, a favor dels drets dels pobles".
"MÉS MOTIUS QUE MAI"
Ha remarcat que "hi ha més motius que mai" per manifestar-se i que passen per les condicions de vida de la gent que, afirma, estan retrocedint, la manca d'autogovern i la incapacitat que Catalunya gestioni els seus propis recursos.
També ha animat els catalans a manifestar-se lluint l'estelada com un símbol de "lluita democràtica pacífica", que, ha remarcat, ha de ser valenta però en cap cas violenta.
Preguntat per la imatge d'unitat de l'entitat en reunir tots els presidents de la seva història, ha dit que el motiu principal és demanar als ciutadans que tornin a sortir al carrer i ha afegit que, al llarg d'aquests anys, les propostes al capdavant de l'ANC han estat "diferents" i no els fa cap por afrontar l'independentisme des de la diversitat.
EXPRESIDENTS
Per la seva banda, Paluzie ha sostingut que, si es torna a generar algun dia una oportunitat per arribar a la independència, per aprofitar-la "és important que encara hi hagi llengua i hi hagi país" i assegura que això uneix tots els independentistes.
Forcadell ha explicat que, com ha fet altres anys, anirà a la capçalera de la manifestació de l'ANC, i també ha posat el focus en la llengua: "Si volem salvar el país, hem de salvar la llengua, perquè sense llengua no tenim país".
Feliu ha demanat a tothom que surti al carrer amb la "convicció" que es pot assolir la independència i pensant en com es pot aconseguir.
Marín ha reivindicat que aquesta és l'"única eina" que té Catalunya per assolir la independència.
Llach, actual vicepresident de l'entitat, ha dit que es manifestarà amb el president: "Aniré on el president em mani, no sé on és, si al futur, jo crec que al futur no, però on sigui, on em digui, jo hi aniré".
Sànchez, que ha arribat una mica més tard a la trobada, no ha fet declaracions als mitjans.