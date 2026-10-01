Vila (ANC) demana enfortir "l'esperit de l'1-O" en l'últim dia del judici a Español

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida per enfortir "l'esperit de l'1-O" i continuar plantant cara en l'últim dia del judici a Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma l'1-O del 2017.
"Ni la repressió ni les sentències que sovint patim des de l'independentisme ens frenaran", ha recalcat en unes declaracions als mitjans davant l'Audiència de Barcelona, on centenars de persones s'han concentrat en suport a Español.
Després d'assegurar que l'independentisme no té motius per confiar en la justícia espanyola, ha lamentat que Español es trobés "amb una resposta violenta i salvatge per part de l'Estat espanyol" durant l'1-O.
"Acusem l'escopeter i els tres comandaments de violència premeditada i de violència contra ciutadans absolutament pacífics", ha afegit Vila, que també ha acusat el PP i el PSOE d'haver-ho emparat.
Per això, ha apuntat que ni la finalització del judici a Español ni l'amnistia els frenarà en la lluita que va portar l'independentisme a participar en l'1-O.