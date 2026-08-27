Vila (ANC) crida a desplegar estelades a tots els estadis esportius davant la "catalanofobia"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha cridat a desplegar estelades a tots els estadis esportius catalans davant les "situacions de catalanofobia, de xenofòbia i de violència absolutament injustificada".
Ho ha dit en declaracions a periodistes aquest dijous a l'entrada al Camp Nou, on l'entitat ha repartit estelades per desplegar-les dins de l'estadi durant el partit entre el FC Barcelona i l'Athletic Club de Bilbao en resposta a l'actuació policial del diumenge a Elx.
"La millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat. I no només al Camp Nou, fem una crida a tot el país", ha conclòs.