Vila (ANC) afirma que no estan "ni per a la xenofòbia ni per blanquejar als partits del 155"

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, escollit la setmana passada com a nou líder de l'entitat, ha afirmat que l'ANC no està "ni per a la xenofòbia ni per blanquejar als partits del 155".
En una entrevista concedida al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest divendres, preguntat per la posició de l'entitat enfront d'Aliança Catalana (AC) ha assegurat que tenen un "marc d'actuació molt clar" i demanen a tots els partits que defensin els drets humans i els drets dels pobles.
En referència a la independència de Catalunya, Vila ha cridat a "posar les bases" i teixir una xarxa entre entitats per a un nou embat amb l'Estat una cosa que, diu, passa per revitalitzar les assemblees de base.
Preguntat per la posició de Junts i ERC en els últims anys, ha dit que com a sector social no els "correspon" avaluar el treball dels partits, però ha reclamat que posin la independència en el centre i que apostin per la regeneració democràtica perquè considera que hi ha una distància molt gran entre els partits i la gent.
Sobre la renovació de lideratges, com el del líder de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha sostingut que aquesta és una decisió que han de prendre els partits: "El que és evident és que al costat dels líders de fa molts anys han d'aparèixer líders nous", assenyala.
També s'ha referit a la situació interna de l'ANC que, diu, ha fet una revisió crítica del seu propi funcionament i fer una aposta per "passar de pàgina".