La VII Cursa Mercabarna solidària obre inscripcions i es farà el 18 d'octubre

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La setena edició de la Cursa Mercabarna se celebrarà el diumenge 18 d'octubre i serà un any més una cursa solidària pels mercats del polígon alimentari barceloní, que ha obert les inscripcions al web de la competició.
Serà una jornada de portes obertes per als corredors, però també per a les seves famílies i amics, i en total es calcula que unes 5.000 persones passaran pel recinte, informen els organitzadors en un comunicat.
Per a la cursa es preveuen 2.500 corredors, que poden triar entre dos recorreguts: el de 5 quilòmetres o el de 10, travessant el Mercat Central de Fruites i Hortalisses i el Mercat Central de Peix i Marisc, a més d'altres instal·lacions.
Tots els corredors rebran un cistell d'aliments frescos, obsequi de les empreses situades a Mercabarna.
DONACIÓ A L'ENTITAT OBERTAMENT
Després de la competició els corredors compartiran un dinar, i els acompanyants podran menjar amb ells per 5 euros, que es donaran a l'entitat social Obertament, dedicada a combatre l'estigma en salut mental.
Les activitats lúdiques paral·leles seran gratuïtes i estaran relacionades amb els productes frescos, l'alimentació saludable i l'esport per a grans o petits.
A més la Cursa lliurarà a l'entitat Obertament tots els diners donats pels corredors i recaptats amb el menjar.
ESTALVI EN LA INSCRIPCIÓ ANTICIPADA
Els preus d'inscripció per als corredors que s'hi apuntin fins al 24 d'agost seran de 12 euros (cursa de 5 quilòmetres) i de 15 euros (10 quilòmetres), però després d'aquesta data ja seran 14 i 17 euros respectivament.
Tots ells rebran la samarreta de la cursa, la bossa del corredor, un tiquet per al dinar i el permís per aparcar de franc aquell dia a Mercabarna.
Els participants podran donar 1 euro o més a l'hora d'inscriure's a la cursa, i també es destinarà a Obertament.
Mercabarna ocupa 107 hectàrees a la Zona Franca (i 4 més a Sant Boi de Mercabarna-flor); inclou els mercats a l'engròs de la ciutat i unes 550 empreses d'elaboració, comerç i distribució d'aliment fresc; hi treballen 7.500 persones; cada dia hi passen 20.000 professionals, i cada any hi passen 2,5 milions de tones d'aliments frescos.