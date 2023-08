Vigilants de l'Aeroport de Barcelona i empresa pacten contractar més dones i plus per a idiomes

També acorden descansos i un plus per reduir l'absentisme



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona i l'empresa encarregada del servei I-Sec Aviation Security han arribat aquest dimarts a un acord en el qual l'empresa es compromet a dedicar "els seus màxims esforços" a contractar més dones i aconseguir la paritat abans del 1 de novembre, a més d'un plus per a idiomes.

Segons l'acord entre les dues parts facilitat pel CSIF a Europa Press, també s'ha pactat un plus per idiomes de 35 euros al mes per als treballadors que acreditin tenir un mínim d'anglès, i de 24 euros si "merament parlen l'idioma però no tenen cap certificat".

L'acord arriba després d'una mediació de 15 hores a càrrec de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat que ha acabat amb la desconvocatòria de la vaga indefinida prevista a partir d'aquest dijous.

A més, han pactat un descans de 30 minuts i dos descansos complementaris de 10 minuts cadascun per als treballadors amb jornades de vuit hores.

PÀRQUING: PLACES RESERVADES O BONS

Respecte a la reivindicació que l'empresa es fes càrrec dels costos de l'aparcament, fonts d'I-Sec Aviation Security han informat a Europa Press que solucionaran aquest problema "amb places reservades o amb bons" per a treballadors.

Les mateixes fonts han dit que s'ha acordat un "petit plus" per reduir l'absentisme laboral, que actualment és d'un 14% de la plantilla: es remunerarà amb 20 euros al mes si aquest índex baixa al 10% abans del 30 de novembre, segons l'acord.

Han assegurat que els treballadors "han d'estar ben retribuïts, però moltes vegades no es té aquest marge", i han celebrat que aquesta vegada s'hagi pogut arribar a un acord.