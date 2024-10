Vidal critica que Rodríguez "es mou fora de l'acord de govern" en matèria d'habitatge

Descarta pronunciar-se sobre si es presentarà per liderar els Comuns en l'Assemblea del novembre

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés i diputada dels Comuns a la cambra baixa, Aina Vidal, ha criticat que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, "es mou fora de l'acord de govern" en matèria d'habitatge, atès que assegura que es va pactar regular el lloguer de temporada i d'habitacions.

En una entrevista aquest dijous a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, Vidal ha sostingut que la llei d'habitatge té "forats" que s'han de corregir, com els lloguers de temporada, i ha apostat per buscar una manera de garantir les competències autonòmiques i alhora els drets fonamentals des de l'Estat.

Vidal ha afirmat que veu futur a l'actual govern de coalició del PSOE i Sumar, tot i que ha reconegut que en aquesta legislatura "és difícil avançar en alguns camps, com pot ser per exemple el social".

Ha acusat Junts de fer "relats victimistes", ha confiat que els de Puigdemont faran el millor per a Catalunya, malgrat els gestos que puguin fer de cara a la galeria --ha dit textualment--, i ha afegit que saben que l'alternativa a l'actual executiu central és el PP i Vox.

Sobre la no aplicació de la llei d'amnistia, Vidal ha assegurat que els alts estaments judicials estan en rebel·lia: "S'està aplicant el lawfare i gairebé fregant la prevaricació".

SUMAR I ELS COMUNS

La també diputada dels Comuns no s'ha volgut pronunciar sobre si es presentarà a liderar la seva formació política, que celebrarà una Assemblea el 16 i 17 de novembre, i ha apostat per treballar primer en "la ponència política i organitzativa i després sobre quines persones han d'estar" al capdavant del partit.

Preguntada sobre el paper de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a Sumar, Vidal ha respost que ningú no es planteja que deixi de ser-hi, i ha recordat que "ella va manifestar les ganes de no ser l'única cara visible".

També ha sostingut que els Comuns acompanyaran els "companys i socis" de Sumar en la seva segona Assemblea, que se celebrarà el 14 de desembre, però ha subratllat que ella és dels Comuns i participarà en la del seu partit.