Vidal (Sumar) celebra una reunió entre Sánchez i Puigdemont: "D'això va la nostra feina"

Constata un canvi entre la Generalitat i el Govern central que s'ha d'"ampliar a altres esferes"



BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta primera i diputada de Sumar, Aina Vidal, ha celebrat la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont anunciada aquest dijous pel secretari general de Junts, Jordi Turull: "D'això va la nostra feina".

Així ho ha declarat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, després que Turull ha anunciat una futura trobada entre tots dos, que se celebrarà a l'estranger i sense el mediador.

"Hi ha hagut un canvi de funcionament tant per part del Govern de l'Estat com del Govern de la Generalitat. Crec que ho hem de reconèixer obertament, però això s'ha d'ampliar a altres esferes", ha afegit.

Ha situat entre els objectius d'aquesta legislatura garantir un mecanisme automàtic perquè la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) "no depengui de l'arbitrarietat d'un govern o d'un ministre".

Ha assegurat que la vicepresidenta segona del Govern central i Ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, "no s'aixecarà fins que no hi hagi un bon acord" en aquest sentit i ha afegit que l'SMI continuarà pujant i que ho farà per sobre de l'IPC.

DEFENSA QUE EL "BLOC DEMOCRÀTIC" SERÀ FONAMENTAL

"Aquest nou bloc democràtic que hem construït serà fonamental. És cert que els números són justos, però es donen, i crec que tots hem de ser conscients de quin és el moment i que no ho oblidem en cap cas", ha defensat.

També s'ha referit a la ruptura de Podem amb Sumar com una decisió errònia, poc respectuosa i que la decep, ha afirmat que ara toca "girar full" i dedicar-se a treballar.