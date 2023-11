Vidal-Quadras està "estable i sense risc vital" després de ser intervingut quirúrgicament al Gregorio Marañón

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras està "en situació estable i sense risc vital" després de ser intervingut quirúrgicament dijous a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segons ha informat el centre hospitalari.

L'expolític va ingressar dijous a l'hospital per una ferida d'arma de foc després de rebre un tret a la cara per part d'una persona que va fugir amb una moto conduïda per una dona al carrer Núñez de Balboa de Madrid.

Va ser intervingut quirúrgicament a causa d'una doble fractura mandibular i aquest divendres està ingressat a cures postquirúrgiques. La seva situació és estable i sense risc vital, segons el comunicat mèdic que ha facilitat el centre hospitalari.

La Policia analitza una moto calcinada a Fuenlabrada i, segons les primeres perquisicions policials i testimoniatges presencials, l'autor del tret se'n va anar a peu de l'escena dels fets i va tombar per un carrer prop de Núñez de Balboa, on l'esperava una altra persona --pel que sembla, una dona-- per fugir tots dos amb una moto.