Vidal erigeix Sumar com "l'única opció possible" per avançar en l'autogovern de Catalunya

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, ha erigit la seva formació com "l'única opció possible" per avançar en l'autogovern de Catalunya, en les seves paraules.

"El referèndum forma part del nostre horitzó polític", ha insistit en una entrevista del diari 'Ara' d'aquest dimarts recollida per Europa Press, i l'ha emmarcat en que --textualment-- els catalans decideixin el seu futur polític.

Preguntada per si és una votació sobre la independència, ha defensat que "a Catalunya no només recull un 'sí' o un 'no'. Hi ha moltes altres coses a parlar", i ha demanat que no sigui una eina de bloqueig.

"Tothom sap que és molt més probable avançar cap a un referèndum si hi ha algú com Yolanda Díaz", ha sostingut.

Vidal ha assegurat que els comuns "han empès a fer les coses de manera correcta" al partit socialista liderat per Pedro Sánchez i ha descrit Sumar com el vot útil per reeditar el govern de coalició.