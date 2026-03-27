Vidal (Comuns) veu preocupant el nomenament de Cuerpo, qui titlla de "delfí de Nadia Calviño"

Ricardo Rubio - Europa Press
Critica la seva posició sobre el registre horari tot i que augura que la canviarà "en el curt termini"
BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés de Sumar, Aina Vidal, s'ha mostrat preocupada pel nomenament del ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, com a vicepresident primer del Govern central: "No per esperat no deixa de ser una mica preocupant. El fet que tornem a tenir un delfí de Nadia Calviño una altra vegada donant voltes pel govern és preocupant".
Ho ha dit aquest divendres en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha augurat que la dinàmica dels ministres de Sumar amb el nou vicepresident serà similar a la que hi va haver amb Calviño quan era vicepresidenta.
"Ella es va oposar al salari mínim, ella es va oposar a la reforma laboral, ella es va oposar a moltes mesures com, per exemple, la llei rider, i finalment la ciència i el sentit comú van acabar guanyant terreny i les nostres mesures van acabar tirant endavant", ha afirmat.
Ha afegit que el PSOE té legitimitat per decidir qui ocupa les seves carteres en el Consell de Ministres, però ha dit que estan preocupats per la "possible deriva més liberal" en l'executiu, en un moment en el qual creu que la resposta ha de ser completament diferent.
REGISTRE HORARI
Ha assenyalat les diferències que tenen la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el mateix Cuerpo, respecte al registre de la jornada laboral per comptabilitzar les hores extraordinàries, tot i que ha augurat que canviarà de posició.
"Crec que en un termini curt de temps sentirem, igual que vam sentir Nadia Calviño defensant la reforma laboral o els increments de salari mínim, Carlos Cuerpo defensant que, efectivament, les hores extres no pagades són il·legals", ha assegurat.
Ha lamentat que "massa vegades el Partit Socialista ha vetat o intentat impedir" algunes iniciatives clau del seu soci en l'executiu, i que després han estat mesures estrella del Govern central, segons ella.
"Què seria Pedro Sánchez sense l'increment del salari mínim? Què seria Pedro Sánchez sense la reforma laboral? Què seria Pedro Sánchez sense la llei rider? Què seria Pedro Sánchez sense els escuts socials?", ha preguntat.
ARCADI ESPAÑA
Sobre el nou ministre d'Hisenda, Arcadi España, ha dit que és una persona que ha defensat un model federal d'Espanya i un nou model de finançament per a la Comunitat Valenciana, la qual cosa creu que és un "bon símptoma".
"Ho llegim com una voluntat per part del Govern d'Espanya i en concret per part del Partit Socialista de complir els compromisos que té, no només amb Catalunya, sinó amb la resta de comunitats autònomes", ha valorat.
Ha afirmat que el model de finançament autonòmic actual està caducat i desfasat, i que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tenia la voluntat de canviar, cosa que creu que España continuarà: "No ha de ser un fre, sinó tot el contrari".