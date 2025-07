Vidal (Comuns) veu el PP com "una maquinària de corrupció estructural" després del cas Montoro

Adverteix el PSOE que no ha de comparar casos sinó complir les mesures anticorrupció

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, s'ha referit aquest dilluns al PP com "una maquinària de corrupció estructural" i amb una manera d'actuar com la de la màfia, després de destapar-se la presumpta trama del cas Montoro i que s'afegeixi, ha assegurat, a altres casos de corrupció vinculats a membres del PP.

"El PP és una maquinària de corrupció estructural, i el cas Montoro, sens dubte, n'és una evidència més. Una evidència més que el Partit Popular actua, com ja havia sortit en la sentència del cas Kitchen, com una màfia", ha afirmat en una roda de premsa a la seu del partit.

Ha afirmat que no es tracta d'"errors individuals" sinó d'un sistema absolutament organitzat al voltant de la corrupció, textualment, cosa que a parer seu va passar factura a la ciutadania en el moment de la crisi econòmica.

"Mentre tot això passava, jo vull recordar que Mariano Rajoy mirava cap a una altra banda i ens deia que, 'en aquest moment, no hi ha diners'. Aquesta frase també la va repetir Montoro, també la van repetir molts ministres del PP", ha subratllat.

COMPARAR CASOS

Vidal ha explicat que la seva formació, ara com ara, ha registrat la petició d'una comissió d'investigació sobre aquest cas, i que reclamaran "explicacions molt concretes, tant a Aznar com a Mariano Rajoy com, evidentment, també a Feijóo", tot i que no ha detallat si sol·licitaran que hi participin.

Ha afirmat textualment que no hi ha la possibilitat de conviure, en termes democràtics, mentre hi hagi corrupció, i ha advertit el PSOE que no compari casos de corrupció, i que compleixi amb les mesures anticorrupció que li va plantejar la seva formació: "No és suportable que el Partit Socialista no ho assumeixi de manera sistèmica".