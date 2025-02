Vidal (Comuns) veu "marge" per negociar amb Junts la reducció de la jornada laboral

Es mostra favorable a intentar aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE)

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La portaveu dels Comuns i portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat aquest dimarts que veu "marge" per a la negociació amb Junts al voltant de la reducció de la jornada laboral, ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

"Hi ha marge. Tots i totes som conscients que no és el mateix una empresa que pugui tenir 100, 200 o 300 treballadors, que una empresa que en pugui tenir 6, 10 o 15. Hem de veure com podem anar solucionant els obstacles d'aquella petita empresa que es pugui trobar que contractar una nova persona sigui un problema, i que serveixi per a tots els tipus d'empresa i que arribi a tots els treballadors", ha valorat.

Vidal ha sostingut que "ha costat que el PSOE vegi la importància d'aquesta mesura" i que ara comença una segona fase de negociació amb els grups parlamentaris en la qual ja treballen, en les seves paraules.

PRESSUPOSTOS

Sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha demanat continuar-ho intentant i transmetre, des de l'honestedat, que els anirien "molt bé" uns nous comptes, i davant la possibilitat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no els presenti, ha dit que no els va agradar quan no els va presentar l'any passat.

"Nosaltres som més favorables a intentar-ho, a negociar i intentar arribar a un acord. Igual que aquí a la Generalitat ara demanem a Salvador Illa que tiri precisament de suplements de crèdit al pressupost, creiem que és una sortida, però no és la desitjable", ha expressat.