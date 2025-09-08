Vidal (Comuns) veu com un orgull que Netanyahu assenyali Díaz i Rego

Creu que les mesures de Sánchez atenen peticions dels Comuns i Sumar i responen a la pressió ciutadana
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha considerat aquest dilluns que és un orgull que Espanya pugui "liderar la reacció a l'estat genocida d'Israel", i també que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assenyali la vicepresidenta Yolanda Díaz i la ministra Sira Rego, i ha exigit a la Unió Europea (UE) que reaccioni.
Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit, arran de l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, de mesures per "aturar el genocidi a Gaza" amb un decret llei per a l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a Espanya als qui hi participin directament.
Segons Vidal, aquestes mesures recullen reclamacions que els Comuns i Sumar feia "mesos i mesos" que reclamaven i responen a l'efecte que ha tingut la pressió ciutadana que, en les seves paraules, ha estat clau perquè a poc a poc vagin desbloquejant mesures.
"Estem orgulloses que avui s'anunciï un paquet que fa mesos i mesos i mesos que els Comuns i Sumar perseguien i que, sens dubte, gràcies a la pressió ciutadana, veu la llum", ha expressat.
PAPER DE LA UE
Vidal ha sostingut que aquests posicionaments no es poden quedar "només en un país", raó per la qual ha defensat que és necessari i urgent que la UE reaccioni seguint els passos d'Espanya.
Ha demanat, concretament, que reconegui l'Estat de Palestina, que trenqui els acords comercials amb Israel i impedeixi l'entrada "als genocides, als còmplices i, sobretot, als promotors en territori europeu del genocidi que està vivint el poble palestí".
Finalment, ha reclamat un embargament immediat, total i absolut del comerç d'armes amb Israel: "És inacceptable que avui dia hi hagi material bèl·lic que continua assassinant nens, nenes i famílies de Palestina, que porti origen europeu. Inacceptable", ha reblat.