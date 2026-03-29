Vidal (Comuns) veu un canvi en Junts i creu que hi ha "marge" per negociar el decret d'habitatge

Defensa la plantada de Sumar al Consell de Ministres: "Ho tornarem a fer una i 25 vegades"
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés de Sumar, Aina Vidal, ha apreciat un petit matís en el discurs de Junts d'aquesta setmana respecte al Govern central i al decret de mesures contra els efectes de la guerra a Orient Mitjà, i ha assegurat que veu "marge clar" per negociar el decret, que inclou la moratòria dels lloguers.
"Junts està sent la veu de la patronal immobiliària, però jo sí que vaig veure un petit matís en el discurs que va fer, almenys, aquesta setmana", ha dit en una entrevista d'Europa Press.
Per això, ha valorat molt positivament que aquesta setmana es convalidés el decret que incloïa l'escut social i les mesures anticrisi: "Crec que és la pressió social allò que els ha fet moure la seva posició", una cosa que augura que també succeirà amb el decret sobre habitatge.
"Celebro que Junts per Catalunya tingui una posició diferent, que hi hagi un marge clar per poder tornar-nos a asseure i a negociar, que torni a sortir d'aquesta lògica del 'no a tot', del 'no' a negociar i del 'no' a fer el seu treball que és fer política, i que tornin al carril de negociar", ha expressat.
Ha afegit que Junts i PP tenen 3 setmanes per fer-li un volt a la seva posició inicial i per "escoltar a la ciutadania catalana", als inquilins i a les empreses i protegir a la ciutadania.
Ha lamentat que, fins ara, sustentin el seu 'no' sobre la base de falsedats: "Han de confondre a la població intentant fer creure que a aquest petit propietari que té 2, 3 o 4 pisos també li afecta a aquesta moratòria. Això no és veritat. No era veritat abans i no ho és ara. És via la mentida que han hagut de justificar la seva posició".
RECORREGUT JURÍDIC
Vidal ha urgit als inquilins que es poden acollir a aquesta pròrroga, que l'hi comuniquin als propietaris abans de la votació, en cas que decaigui, encara que ha defensat que "no hauria d'haver-hi controvèrsia jurídica".
"Ara bé, tots hem vist les burrades que s'han arribat a fer des dels tribunals i, per tant, ens agradaria estalviar-nos aquesta situació", i ha confiat que Junts i el PP no facin passar als inquilins per una tortura judicial.
CONSELL DE MINISTRES
Que s'aprovés aquesta pròrroga automàtica va ser una de les principals controvèrsies també en el si del Consell de Ministres, i preguntada per si és normal que hi hagi ministres que decideixin no entrar al mateix, ha respost que "sí".
"Sí, quan és per protegir els drets de les persones que ens han votat. Estic absolutament convençuda que no hi ha una sola persona que ens votés el 23J que ho vegi de forma negativa. Ens plantem perquè no hi havia el que havia d'haver-hi", ha expressat.
"Un decret que titules com a 'escut social' ha de servir per a alguna cosa. No només per rebaixar l'IVA. No pot. Per tant, ens plantem una vegada i ho tornarem a fer una i 25 vegades", i ha advertit que no té sentit pujar els salaris i les pensions si no s'intervé al mercat de l'habitatge.
POSICIÓ DEL PP
La portaveu ha criticat la posició del PP en el decret sobre habitatge, però també al decret anticrisi convalidat aquesta setmana amb la seva abstenció, i ha ironitzat sobre que el PP assegurés que el Govern havia copiat mesures seves.
Ha negat que siguin mesures de dretes i que els populars les hi puguin apropiar: "Si el Partit Popular es cregués les provocacions que llança els dilluns, els dimarts i les festes de guardar entorn de les mesures del govern, hauria votat a favor i no ho va fer".
També ha criticat que diguin que el Govern ha anat tarda a l'hora de prendre mesures de resposta, perquè va anar el PP, junt amb Vox i a Junts, qui va tombar l'escut social fa uns mesos: "Fa tres mesos. Tres! Des de gener intentem aprovar els decrets socials".
ESGOTAR LA LEGISLATURA
Preguntada per si creu que el Govern pot acabar la legislatura sense presentar uns Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) al Congrés, ha dit que la situació parlamentària és complicada, però que des de Sumar creuen que s'han de portar a la Càmera en "un exercici de transparència".
"Si a dia d'avui Junts impossibilita l'agenda social, crec que això no invalida que com Govern portem a votació les mesures que considerem que són bones per a la societat. De vegades a la vida es perd, però en tot cas és qui ho tomba qui ha de donar les explicacions pertinents, no qui ho proposa", ha valorat.
Finalment, ha afirmat que creu que el Govern esgotarà la legislatura: "Defensem aguantar fins a l'últim minut. I crec que, a més, és una responsabilitat d'època".