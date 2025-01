Vidal veu amb "gran inquietud" el rebuig d'ERC a negociar els pressupostos d'Illa

Diu que estan en espera de Territori sobre el règim sancionador de la llei d'habitatge

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que veu amb "gran inquietud" el posicionament que el president d'ERC, Oriol Junqueras, va expressar dissabte a l'hora de renunciar a negociar els pressupostos de la Generalitat 2025.

"No ens podem permetre ni una dilació per part del PSC ni tampoc una paràlisi provocada més aviat per una qüestió de càlculs polítics interns per part d'ERC", ha valorat Vidal aquest dilluns en una roda de premsa.

Ha considerat que les situacions internes dels partits "no han de condicionar d'una manera tan brutal polítiques tan importants com els pressupostos" i ha instat les dues parts a reprendre els contactes.

Sobre si és millor que, després de la segona part del congrés d'ERC al març, es negociïn directament els comptes del 2026, ha dit que cap força política ha de renunciar a negociar i que un govern necessita "el que li nodreix la capacitat de poder tirar endavant polítiques".

RÈGIM SANCIONADOR

En relació amb les seves negociacions amb el Govern, ha dit que estan en espera d'una reunió amb la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica perquè els doni resposta a la seva proposta al voltant del règim sancionador de la llei d'habitatge català, element al qual van condicionar l'aprovació dels comptes.

"Dijous ens reunim amb Economia, tenim prevista una reunió amb Territori, que els qui han de respondre a la proposta que els vam fer des dels Comuns al voltant del règim sancionador, que és fonamental perquè continuem avançant", ha dit.