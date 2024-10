Vidal (Comuns) troba "decebedora" l'actitud del PSOE en la crisi de l'habitatge, la qual supedita a la legislatura

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar i dirigent dels Comuns, Aina Vidal, ha afirmat que és "decebedora" l'actitud del PSOE respecte a la crisi de l'habitatge, la qual ha supeditat a l'estabilitat del govern de coalició.

"La legislatura depèn que hi hagi una resposta unívoca al voltant de l'habitatge", ha assegurat en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha criticat les respostes de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre aquest assumpte.

A parer seu, dimecres al Congrés es va veure una "ministra refugiant-se en aquelles mesures ja anunciades i que es donen per descomptades en un govern d'esquerres", mentre Espanya està en una situació en la qual cal intervenir i donar garanties a la ciutadania, en les seves paraules.

"Ahir no vam trobar una resposta de la ministra clara i contundent, ni que doni resposta a les nostres demandes ni tampoc, per descomptat, a les que s'estan demanant als carrers", ha assenyalat Vidal, que ha instat Rodríguez a no dedicar-se a demanar als bancs que 'si us plau' es comportin i faci la seva feina, textualment.

També ha reivindicat que Sumar manté l'objectiu de regular i millorar la situació de l'habitatge i, per aquesta raó, dimecres van portar davant el Congrés una proposició per obligar els bancs a fer un "retorn a les persones a les quals van estafar".