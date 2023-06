Vidal (comuns) situa Sumar com "el vot per evitar que guanyi el tiquet del PP i Vox"

Afirma que el seu programa electoral inclourà el referèndum d'autodeterminació a Catalunya



SABADELL (BARCELONA), 22 juny (EUROPA PRESS) -

La número 1 per Barcelona de Sumar-EnComúPodem, Aina Vidal, ha situat la seva candidatura com el "vot per evitar que guanyi el tiquet del PP i Vox" en les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, i també ha assegurat que el vot útil a Catalunya és a Sumar.

"Només hi ha un vot segur a Catalunya, és l'únic vot que no és una moneda a l'aire que no sabem on anirà", ha defensat en una roda de premsa aquest dijous a Sabadell (Barcelona), on ha presentat la seva candidatura a les eleccions generals del 23 de juliol juntament amb membres de les llistes de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Ha subratllat que en aquestes eleccions s'haurà de decidir si avançar en drets o "tirar enrere", i ha defensat que el vot progressista a Catalunya marcarà el futur d'Espanya i el rumb dels pròxims anys, en les seves paraules.

El cap de llista ha sostingut que la seva candidatura combina experiència i també una renovació, amb "perfils experts", i també ha destacat que pretén mantenir un ADN municipalista, amb persones que venen de diferents ajuntaments.

Vidal ha afirmat que les últimes eleccions municipals han evidenciat que "això no va d'un partit ni dos, va de forces progressistes que sumen", després d'explicar que han triat presentar la candidatura a Sabadell perquè va ser on la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va fer el primer acte d'escolta a Catalunya.

REFERÈNDUM A CATALUNYA

Preguntada per si el programa electoral dels comuns inclourà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, la candidata ha assegurat que així serà: "En el referèndum som on hem estat sempre. Catalunya ha de votar el seu futur. Formarà part del nostre programa electoral".

Durant la seva intervenció, el número 2 per Barcelona, Gerardo Pisarello, ha avançat que aquesta serà un campanya amb propostes però també d'escolta activa a la ciutadania, i ha interpel·lat "la Catalunya que mai no ha fallat i no fallarà el 23J, el poble d'esquerres" a sortir a votar.

Per la seva banda, el portaveu dels comuns i exdiputat al Congrés, Joan Mena, ha destacat la tasca dels seus ja antics companys d'escó a la cambra baixa, Vidal i Pisarello: "Estem davant un repte molt important. Sortim a guanyar les eleccions perquè ens juguem el futur de les pròximes generacions", ha subratllat.