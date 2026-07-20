Vidal situa la renda garantida i la dependència com els reptes de Moreno

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La coportaveu dels Comuns i portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha situat la renda garantida, l'ingrés mínim vital i la gestió de la dependència com els principals reptes que haurà d'afrontar el nou conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raúl Moreno.
Així ho ha manifestat en una roda de premsa aquest dilluns després d'anunciar-se el canvi que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dut a terme al capdavant d'aquest departament, que fins ara liderava Mònica Martínez Bravo, que el deixa per motius personals.
Després d'assegurar que no sap si és el primer canvi d'una remodelació més profunda del Govern, ha explicat que Illa s'ha posat en contacte aquest dilluns al matí amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, per comunicar-li-ho.
A més de desitjar-li sort, Vidal ha avisat que Moreno assumeix una conselleria complexa que té grans reptes per davant com la renda garantida, qüestions com l'ingrés mínim vital i la gestió de la dependència.
COMPRA ESPECULATIVA
Al Parlament, ha insistit en la importància de posar fre a la compra especulativa d'habitatge i que el PSC ho desplegui com més aviat millor un cop s'aprovi, més enllà que Junts i el PP ho portin al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), fet que n'ajornarà l'aprovació.
Malgrat tot, ha opinat que Junts viu "una situació extremadament greu en termes electorals", per la qual cosa creu que han de començar a negociar al Parlament i recuperar el seu paper de dreta catalana que pensa en Catalunya.
"Necessitem una força catalana de dretes, que és legítim, però que pensi en els interessos de Catalunya. Estic convençuda que tard o d'hora comptarem, no sé si amb el seu vot a favor, però com a mínim amb la seva abstenció", ha subratllat.
Sobre el decret d'habitatge que Sumar negocia amb el PSOE, ha assegurat que continuen negociant per poder-lo portar al Consell de Ministres, malgrat criticar la "manca d'implicació" dels socialistes.
MINISTRA D'HABITATGE
"A la ministra d'Habitatge l'únic reconeixement que se li pot fer és la seva absència i haver-se'n anat de vacances molt abans del que li tocava", ha lamentat Vidal, que espera que el redactat sumi el suport de les forces d'esquerra i fins i tot de Junts.
La dirigent de Sumar també ha confiat a poder anunciar al setembre un acord relacionat amb la llei mordassa.