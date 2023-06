Vidal (comuns) sobre si contemplen el referèndum: "No hem abandonat res"

Avisa que apostar per Junts pot ser "un vot a Feijóo"



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista per Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha assegurat aquest dilluns que no han abandonat "res", en relació amb la necessitat que se celebri un referèndum a Catalunya fruit de la negociació entre el Govern central i la Generalitat.

"No hem abandonat res. Els qui han passat pantalles són la resta de partits. Serà més fàcil que Catalunya pugui votar sobre el seu futur si tenim una presidenta com Yolanda Díaz que si ho és Alberto Núñez Feijóo", ha subratllat en una roda de premsa.

Segons Vidal, defensen el mateix que Díaz, la necessitat que hi hagi "un nou pacte territorial" conseqüència de la negociació entre el Govern central i la Generalitat, i que aquest acord sigui ratificat pels ciutadans.

Malgrat tot, no ha aclarit si el referèndum ha de ser sobre l'autodeterminació de Catalunya o sobre els possibles acords que surtin de la taula de diàleg entre les dues parts.

"Sumar reconeix la necessitat que siguem els catalans els qui acabem votant aquest acord que sorgeixi entre tots dos governs", ha destacat Vidal, per negar així que hi hagi diferències amb el que defensen els comuns.

JUNTS, DISPOSAT A NEGOCIAR AMB EL PP

També ha aprofitat per avisar que votar Junts en les eleccions generals pot ser "un vot a Feijóo" després que el líder de Trias per Barcelona a l'Ajuntament, Xavier Trias, es va mostrar disposat a negociar amb el PP si Vox no forma part de l'executiu espanyol i es respecta el català.

"Són unes declaracions decebedores però també aclareix les coses", ha sostingut Vidal, que ha preguntat al cap de llista d'ERC a les generals, Gabriel Rufián, si els republicans mantenen la voluntat de prioritzar pactes amb Junts.

Per Vidal, Sumar és "l'únic vot" que defensa Catalunya i la conformació d'un govern d'esquerres a l'Estat.