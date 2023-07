Vidal (comuns) qualifica de "masclistada" que Feijóo digués que Díaz en sap molt de maquillatge

Acusa el PSOE de preocupar-se per aconseguir un grup parlamentari gran: "O guanyem juntes o perdem juntes"



TARRAGONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha qualificat de "masclistada" les paraules de dijous del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quan va dir que ella en sabia molt de maquillatge quan criticava les dades sobre ocupació.

En un míting aquest divendres a Tarragona juntament amb el número 1 al Congrés per Tarragona, Fèlix Alonso, la número 2 al Senat per Barcelona i coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, i el responsable d'Internacional de Sumar, Pablo Bustinduy, Vidal ha afirmat que les paraules de Feijóo no són "només un element de masclisme, és símptoma de nerviosisme, estan perdent".

Vidal ha acusat els populars d'"estar agafant les formes de Vox" i d'estar jugant a deshumanitzar els seus opositors, i ha sostingut que quan es tracta les persones com coses és més fàcil enviar-les dins d'un armari, la qual cosa assegura que volen fer el PP i Vox.

La candidata dels comuns també ha criticat l'"última rectificació sobre les amistats perilloses" de Feijóo, després que s'ha referit com a contrabandista al narcotraficant Marcial Dorado, amb qui apareix en unes fotos en un vaixell.

FEIJÓO "TÉ POR"

"Té por i té dret a tenir-ne, fa bé de tenir-ne perquè aquestes eleccions les guanyarem nosaltres", ha destacat Vidal, que ha replicat que es va crear una organització de mares gallegues per protegir una generació sencera de la droga, ha concretat.

Ha criticat que durant la campanya ERC, Junts i la CUP hagin anat "arrossegant els peus, donant per fet que guanyaria la dreta", i ha insistit que l'única manera de frenar un govern del PP i Vox és votant Sumar.

La candidata dels comuns també ha acusat els socialistes d'arrossegar els peus en alguns moments en què estaven més preocupats d'aconseguir un gran grup parlamentari que de guanyar les eleccions --ha dit textualment--, i ha subratllat: "O guanyem juntes, o perdem juntes".

Per la seva banda, Abellán ha qualificat d'indecent que el líder de Vox, Santiago Abascal, hagi dit que si guanya les eleccions aplicarà un 155 permanent a Catalunya, i ha acusat la seva formació de necessitar "el conflicte i la confrontació amb Catalunya per obtenir vots".