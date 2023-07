Vidal (comuns) promet impedir que el PSOE "torni a allargar" la jubilació

Pisarello avisa que "si Sumar no és fort el PSOE mirarà a la seva dreta"

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, ha assegurat que no permetrà "que el PSOE torni a allargar l'edat de jubilació" si la seva formació torna a formar part del Govern.

Així s'ha pronunciat aquest divendres en un acte als Jardins de Can Sisteré de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el qual també han intervingut el seu número dos, Gerardo Pisarello; la regidora de Badalona (Barcelona) Aïda Llauradó i el líder dels comuns a Santa Coloma, Antonio Molina.

A Vidal li sorprèn que el PSOE s'obri a estudiar una proposta del Cercle d'Empresaris de pujar la jubilació als 72 anys: "Això va ser un error del PSOE, això els va costar molt car", ha dit en referència a la reforma de les pensions impulsada el 2011 pel Govern de José Luís Rodríguez Zapatero.

Ha defensat que si Sumar guanya les eleccions, els treballadors sortiran "una hora abans de la feina", hi haurà un bo per a la hipoteca, una cistella bàsica d'aliments, s'apujarà el Salari Mínim Interprofessional als 1.400 euros, i es mantindrà la rebaixa del transport públic i l'impost a les grans fortunes.

CRÍTICA A ERC

També veu "inacceptable que hi hagi polítics d'esquerres que donin per perdudes les eleccions i abandonin el país, perquè defensar Catalunya no és fer un front comú amb el partit que ha permès que la ultradreta governi a Ripoll", en al·lusió a la proposta d'ERC de fer un front comú independentista.

Vidal ha acusat ERC de confondre's d'adversari polític: "No és Yolanda Díaz, es diuen Vox i PP", i ha instat les forces polítiques d'esquerres a anar juntes i a no confondre's d'adversari.

La candidata ha celebrat que "les enquestes diuen que gràcies a Sumar hi ha opcions reals de guanyar, no hi ha gens perdut, Sumar ha obert el camí de la remuntada", i ha subratllat que l'única manera de reeditar un govern progressista és que Sumar quedi en tercer lloc el 23 de juliol.

GERARDO PISARELLO

En el mateix sentit s'ha pronunciat el candidat Gerardo Pisarello, que ha celebrat que en poc temps s'hagi aconseguit conformar una candidatura amb 15 formacions progressistes liderada per una candidata "que està en condicions d'evitar que governin PP i Vox i ha de quedar tercera, per sobre de Vox, perquè la dreta no passi".

Pisarello ha defensat que el paper de Sumar és forçar al PSOE a fer polítiques que no faria per si mateixa, i ha assegurat que la vicepresidenta Nadia Calviño "feia de ministra de la gran banca, obstaculitzant qualsevol que suposés qualsevol avanç substantiu per a les classes treballadores", després del que ha avisat que, si Sumar no és forta, el PSOE mirarà a la seva dreta.