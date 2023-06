Vidal (comuns) presenta el seu lema 'A favor teu' i pronostica una "campanya en positiu"

Reitera que treballen per un pacte amb el PSC i ERC a la Diputació de Barcelona



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha presentat aquest dimarts el seu lema per a la campanya electoral 'A favor teu' i ha pronosticat una "campanya en positiu" de cara a les eleccions del 23 de juliol.

"No només és un lema, sinó una declaració d'intencions, de les polítiques que volem dur a terme", ha defensat en una roda de premsa, en què també ha apostat per la consolidació de les polítiques que ha engegat l'actual govern de coalició del PSOE i Unides Podem.

Vidal ha assegurat que la seva proposta va "més enllà de la terra cremada del PP i Vox", i també ha acusat ERC i Junts de resignar-se a perdre les eleccions, mentre que els comuns surten a guanyar-les, segons ella.

La candidata dels comuns ha destacat que "l'únic vot útil" el 23J és Sumar, i ha vaticinat que la líder de la formació magenta, Yolanda Díaz, serà una presidenta del Govern central a favor de Catalunya.

També ha sostingut que les eleccions generals "no van de fer grans grups parlamentaris, sinó de fer una coalició progressista", i ha subratllat que el seu partit no s'equivocarà de bàndol i promourà polítiques per millorar les condicions de vida de la gent.

REFERÈNDUM

Sobre quin tipus de referèndum d'autodeterminació defensen els comuns a Catalunya, després que Sumar ha matisat que la seva proposta és ratificar un acord sorgit de la taula de diàleg, Vidal ha respost que els comuns sempre han defensat el referèndum "com un horitzó polític".

També ha afegit que han de ser més ambiciosos i apostar pel reconeixement de la pluralitat lingüística, la millora del servei de Rodalies i un nou pacte de finançament: "Estem orgulloses de tenir una presidenta a favor de Catalunya i que reculli la necessitat d'un pacte territorial, que doni resposta a les necessitats del nostre país".

Sobre les negociacions per formar govern a la Diputació de Barcelona, Vidal ha reiterat que la seva formació treballa per un pacte amb el PSC i ERC a l'ens supramunicipal: "Els números surten".